Chelsea bate Zenit com gol de Lukaku e Juventus passa fácil por time sueco

O atual campeão Chelsea estreou com vitória na Liga dos Campeões 2021/2022 nesta terça-feira. O triunfo por 1 a 0 no equilibrado duelo com o Zenit, da Rússia, foi conquistado graças a Romelu Lukaku, que marcou de cabeça o único gol do jogo no Stamford Bridge. Contratado por cerca de R$ 713 milhões, o atacante belga retornou ao time inglês depois de sete anos e vai justificando no início desta segunda passagem por Londres a alta quantia investida nele.

O Chelsea não encontrou facilidade para despachar os russos na estreia. Fez um jogo apenas burocrático e só conseguiu superar o forte bloqueio defensivo do Zenit graças à qualidade de Lukaku e Azpilicueta. Aos 23 minutos do segundo tempo, o lateral espanhol cruzou da direita na cabeça do belga, que testou no canto direito.

O time russo se armou para se defender e sair nos contra-ataques, mas eles foram raros. Os brasileiros Claudinho e Malcom foram titulares, além de Douglas Santos e Wendel. Quando o placar marcava 0 a 0, o meia ex-Bragantino deixou Azmoun na cara do gol, mas ele demorou muito para finalizar e foi bloqueado na grande área por Rüdiger, que vibrou como se fosse um gol.

Os ingleses pararam de atacar depois de abrir o placar e sustentaram a vantagem até o final, somando três pontos no Grupo H, mesma pontuação da Juventus, o outro time da chave que venceu nesta rodada de abertura. A equipe italiana arrasou o Malmö na Suécia. Com boa atuação de Dybala e Morata, ganhou com facilidade, por 3 a 0.

Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. O brasileiro Alex Sandro abriu o placar aos 23, Dybala fez o segundo de pênalti aos 45 e Morata marcou o terceiro um minuto depois para fechar a conta ainda na etapa inicial.

Juventus e Chelsea duelam na próxima rodada em jogo que valerá a liderança da chave. A partida será em Turim, na Itália, e está marcada para o dia 29 deste mês. Derrotados na estreia, Zenit e Malmo não somam pontos e vão se enfrentam na Rússia.

Pelo Grupo G, Lille e Wolfsburg empataram sem gols na França. Com isso, ambos somam um ponto, assim como RB Salzburg e Sevilla, que ficaram no 1 a 1 mais cedo, na Espanha.

