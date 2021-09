Serviços estão 3,9% acima do nível pré-pandemia, diz IBGE

Por Estadão - Estadão 1

A alta de 1,1% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho fez o setor de serviços operar em nível 3,9% superior ao de fevereiro de 2020, no período pré-pandemia de covid-19. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços estão no patamar mais elevado desde março de 2016.

Em julho, os transportes passaram a operar 6,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, enquanto os serviços prestados às famílias ainda estavam 23,2% abaixo.

Os serviços de informação e comunicação estão 9,6% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 6,8% além. Os serviços profissionais e administrativos estão 0,5% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

