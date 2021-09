Internacional vence o Sport no Recife e volta a sonhar com vaga na Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

Com gol de Patrick logo aos três minutos do primeiro tempo, o Internacional visitou o Sport nesta segunda-feira e venceu por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), em duelo que encerrou a 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado recolocou o time gaúcho na briga por uma vaga na Copa Libertadores 2022. São seis jogos sem derrota, com três vitórias e três empates. O Internacional ganhou três posições e aparece em nono lugar, com 26 pontos ganhos. Três pontos do Corinthians, primeiro time no G6.

Já o Sport vive situação oposta ao time gaúcho, pois chegou ao sexto jogo sem vitória. Os pernambucanos ficaram com os mesmos 17 pontos, mas agora, em penúltimo lugar, foram ultrapassados pelo Grêmio, que venceu o Ceará, por 2 a 0, no domingo de manhã. A

Chapecoense é lanterna com 10.

Com bola rolando, o Internacional começou o jogo pressionando o Sport e abriu o placar com três minutos. Após ótima troca de passes, Yuri Alberto recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Patrick apenas completar para o fundo das redes, fazendo valer a lei do ex, já que o meia atuou pelo time pernambucano em 2017.

Com a vantagem no placar, o time gaúcho controlou a partida e viu o Sport sofrer para passar por sua marcação. O que tornou o confronto sem muitas oportunidades. A melhor chance aconteceu apenas aos 41 minutos, quando André recebeu na direita, tentou cruzar e acertou o travessão do goleiro Daniel. A bola acabou saindo pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Internacional recuou demais e viu o Sport pressionar pelo empate. Logo aos dez, Mikael recebeu na entrada da área e chutou para fora. Não demorou e o mesmo Mikael voltou a assustar aos 28, quando Sander cruzou e o atacante cabeceou para ótima defesa de Daniel.

O Inter abriu mão do ataque e de forma desnecessária seguiu sofrendo pressão. Aos 36 minutos, após bola na área, Cuesta falhou e Tréllez mandou na trave de Daniel, em mais um bom lance do time pernambucano. Mas o Internacional manteve sua forte marcação e conseguiu segurar a importante vitória fora de casa.

O Sport volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-MG, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O Internacional jogará no domingo, quando receberá o Fortaleza, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 INTERNACIONAL

SPORT – Maílson; Hayner, Sabino (Paulinho Moccelin), Rafael Thyere, Chico e Sander; José Welison (Tréllez), Marcão Silva e Everton Felipe (Everaldo); André (Thiago Neves) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

INTERNACIONAL – Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Caio Vidal (Paolo Guerrero) e Maurício (Johnny); Yuri Alberto (Heitor). Técnico: Diego Aguirre.

GOL – Patrick, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Hayner, Sander, Marcão Silva e André (Sport); Yuri Alberto (Internacional).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).

