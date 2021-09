CBB anuncia que Aleksandar Petrovic não é mais técnico da seleção de basquete

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou nesta segunda-feira que Aleksandar Petrovic não é mais técnico da seleção brasileira masculina. Há dois meses, o croata assumiu o Pesaro, da Itália, e neste momento, após reflexão, definiu por seguir exclusivamente com a equipe italiana, uma decisão respeitada pela entidade diante de um comandante que, segundo a CBB, sempre se entregou completamente ao cargo.

Continua depois da publicidade

Petrovic chegou ao comando do Brasil em 2017, junto da gestão Guy Peixoto Jr., e nos últimos quatro anos realizou um trabalho importante, em meio a um processo de renovação. Em 33 jogos neste período, o comandante venceu 26, classificando o Brasil para o Mundial de 2019, na China, e chegando na decisão do Pré-Olímpico de Split, na Croácia, em julho.

No comando da equipe, Petrovic ficou em 13.º lugar no Mundial, onde a seleção conseguiu uma histórica vitória contra a Grécia, mas acabou eliminada após derrotas para a República Checa e Estados Unidos. No Pré-Olímpico, acabou ficando sem a vaga para Tóquio-2020 após ser derrotado na final pela Alemanha.

Advertisement

“Como presidente da CBB, só posso agradecer ao Petrovic por esses anos importantíssimos dele aqui. Petrovic teve mão firme quando necessário e foi um pai para muitos atletas quando preciso. Foi fundamental em um momento de mudança de geração, de chegada de jovens para a seleção brasileira, e, podemos dizer, teve participação na afirmação de vários deles, que certamente estarão por anos e anos na seleção”, afirmou Guy Peixoto Jr..

Continua depois da publicidade

Na mesma nota oficial, a CBB informou que trabalha agora para substituir Petrovic à altura, com planejamento, e sempre buscando trabalhos de médio e longo prazo, com foco não apenas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na França, mas também em Los Angeles-2028, nos Estados Unidos, e na integração com as categorias de base.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].