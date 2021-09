Ana Maria Braga mostra recuperação de cirurgia no olho

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Ana Maria Braga publicou uma foto no Instagram , neste domingo, 12, em que aparece com um tampão transparente em um dos olhos. A apresentadora fez uma cirurgia no último dia 3 por causa de catarata e agora se recupera bem.

Continua depois da publicidade

“Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha, é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo!”, escreveu.

Ela, que sempre falou abertamente sobre as questões de saúde pelas quais passou, fez um alerta às pessoas: “se você está com um borrão na visão, dá uma passada no médico (para) ver o que é!”.

Advertisement

No começo de 2020, Ana Maria revelou, durante o programa Mais Você, que tinha sido diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora já tinha tido dois tumores no mesmo órgão.

Continua depois da publicidade

Mais recentemente, em julho, ela foi diagnosticada com o novo coronavírus, algo que pode acontecer mesmo com quem completou o esquema vacinal (com dose única ou duas doses), que foi o caso dela. Na ocasião, ela estava chegando aos estúdios do programa para gravar e, após o resultado, foi encaminhada a um hospital.

Além da transparência, outra característica da apresentadora é mnter o bom humor e encarar tudo com muita tranquilidade. Por isso, Ana Maria até brincou com a aparência neste domingo. “Pirata moderna, só que não”, disse.

O que é catarata?

Continua depois da publicidade

A catarata é uma doença ocular que, visivelmente, se aprensenta como uma mancha branca no olho. Mas, antes disso, ela pode prejudicar a visão, tornando-a embaçada. A enfermidade é causada pelo envelhecimento natural do cristalino, uma espécie de lente que se ajusta para que as pessoas enxerguem bem de longe e de perto.

Com o passar dos anos, essa membrana fica mais fina, perde elasticidade e compromete o foco, deixando o cristalino opaca. É isso que provoca a mancha esbranquiçada.

Além de diminuir a visão, a catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, segundo o Ministério da Saúde, acometendo principalmente a população idosa. Mas a correção, como Ana Maria Braga mostrou, é simples: na cirurgia, o médico substituti a membrana por uma lente intraocular artificial e transparente.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].