Bruno Soares garante vaga na final e busca o quinto título do US Open

Bruno Soares está na final do US Open. Ele e seu parceiro, britânico Jamie Murray, voltaram à decisão do Grand Slam americano juntos depois de cinco anos ao vencerem nesta quinta-feira na semifinal o australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasek por 6/3, 3/6 e 6/4, em 1h41 de partida.

Cabeças de chave número 7 do torneio, Soares e Murray vão enfrentar na grande final a dupla formada pelo americano Rajeev Ram e pelo britânico Joe Salisbury, que superaram os locais Steve Johnson e Sam Querrey por 2 sets a 0 – parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

O brasileiro é o atual campeão do US Open nas duplas jogando ao lado de outro parceiro, Mate Pavic, e também conquistou a competição em 2016, com Murray. Naquele ano, também ganharam o Aberto da Austrália. Portanto, ele busca o tricampeonato nas duplas masculinas do Grand Slam em que parece se sentir sempre muito confortável.

O mineiro de 39 anos é o número 11 do mundo e ostenta também três títulos de Grand Slam nas duplas mistas, sendo dois deles o US Open. Vale ressaltar que o Brasil também pode ser representado na final da chave feminina de duplas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani tenta uma vaga na decisão.

A semifinal foi definida em três sets. No primeiro, Soares e Murray não tiveram seus saques quebrados e cederam apenas seis pontos nos games de serviço. Com grande desempenho na recepção de saque e um jogo consistente, conseguiram uma quebra no início do jogo e outra no último game da parcial, fechada em 6/3 após o australiano cometer uma dupla falta.

No segundo set, Polasek melhorou sua performance e encaixou boas devoluções, especialmente com o backhand na paralela. Os golpes foram importantes para que ele e o australiano conseguissem duas quebras e devolvessem o 6/3.

A parcial decisiva foi a mais equilibrada. Polasek continuou bem e deu trabalho ao brasileiro e ao britânico, que, entrosados, não deram brechas e, num momento de oscilação dos rivais, conseguiram a única quebra para vencer por 6/4 e garantir vaga na final.

