Brasil tem 32,32% da população com a vacinação completa contra o coronavírus

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 8, a 136.028.080, o equivalente a 63,77% da população total. Nas últimas 24 horas, 604,6 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 136 milhões de vacinados, 68,9 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 32,32% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,02 milhão de pessoas receberam a segunda dose e outras 2,1 mil receberam um imunizante de aplicação única.

Contando por enquanto apenas com São Paulo e Espírito Santo, o Brasil aplicou 7.192 doses de reforço nas últimas 24 horas. O total de pessoas que já foram “revacinadas” é de 21,4 mil entre os dois Estados.

Uma retificação nos registros das vacinas de aplicação única fez com que o valor corrigido desses imunizantes fosse de -4.786 na Bahia e de -1.656 no Ceará. Considerando esses dados, o Brasil administrou um total de 1.632.136 doses nesta quarta-feira.

São Paulo tem 74,96% da população imunizada ao menos com uma dose e 41,76% com a vacinação completa. Os cinco Estados com a maior proporção de habitantes que já completaram o esquema vacinal (duas doses ou aplicação única) são: Mato Grosso do Sul (47,15%), São Paulo, Rio Grande do Sul (38,47%), Espírito Santo (35,84%) e Santa Catarina (32,81%).

