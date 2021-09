Bolsas da Europa fecham em baixa com cautela antes de BCE e incertezas

Por Estadão - Estadão 6

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira. O pregão no Velho Continente foi marcado pela expectativa de investidores sobre a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que será divulgada na quinta-feira. Também houve cautela devido às incertezas em relação à economia global, após sinais de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos e na China. Com isso, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sessão em baixa de 1,06%, a 467,87 pontos.

Em compasso de espera pelo término da reunião do BCE, operadores venderam ações nesta quarta no mercado acionário europeu. A decisão de juros desta quinta-feira, 9, ocorrerá em meio a divergências crescentes na cúpula da autoridade monetária.

Reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que não há um consenso no BCE sobre o melhor momento para começar a reduzir os estímulos à economia. Analistas dizem que a instituição pode dar alguma sinalização sobre o enxugamento das compras de ativos, mas deve fazer um esforço de comunicação para evitar que isso seja encarado como aperto monetário.

Em entrevista nesta quarta, o dirigente do BCE Robert Holzmann disse que a instituição poderia antecipar o aperto se as pressões inflacionárias persistirem. Com opinião contrária, o membro do conselho do banco Bostjan Vasle defendeu a política monetária acomodatícia devido aos riscos da pandemia de covid-19.

Sinais de fraqueza econômica nos EUA, com a geração de empregos abaixo do esperado em agosto, e na China, foram, justamente, outro fator de cautela no pregão. À tarde, o mercado acompanhará a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

“Vários rebaixamentos nas perspectivas de crescimento dos EUA parecem ter levado a uma reavaliação de onde os mercados podem ir em seguida, em face de uma possível redução das medidas de estímulo nos próximos meses”, diz o analista-chefe de mercado da CMC Markets, Michael Hewson.

Nesse cenário, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, recuou 1,47% nesta quarta, a 15.610,28 pontos. As ações da Volkswagen caíram 3,05%, uma das maiores baixas desta quarta, e as da Daimler cederam 2,44%.

Em Paris, o índice CAC 40 perdeu 0,85%, a 6.668,89 pontos. Os papéis do BNP Paribas caíram 1,53%, os da ArcelorMittal, 0,79%, e os da Airbus, 0,33%.

O FTSE MIB, de Milão, por sua vez, cedeu 0,75%, a 25.876,89 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,75%, a 7.095,53 pontos. Em discurso nesta tarde, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse que atender aos critérios do forward guidance do banco para a e economia é necessário para a elevação da taxa básica de juros, mas não o suficiente.

Nas praças ibéricas, o índice PSI 20, de Lisboa, registrou queda de 1,15%, a 5.363,45 pontos, e o Ibex 35, de Madri, recuou 0,63%, a 8.838,70 pontos.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo.

