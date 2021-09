Após vitória, Marcão faz cobrança no Fluminense para sequência do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 9

Na terça-feira, o Fluminense encarou a Chapecoense e aproveitou o momento ruim dos rivais – estão na lanterna – para vencer por 2 a 1, em Chapecó (SC), pela 19.ª rodada – a última do primeiro turno, e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe carioca soma 25 pontos e está na sétima colocação.

O treinador Marcão cobrou mais concentração por parte do elenco para a sequência do Brasileirão, mas ressaltou a dedicação dos jogadores.

“Lógico que queríamos manter os dois tempos, jogando com qualidade, posse da bola, aproximação. Mas no segundo tempo não conseguimos manter a concentração. Temos que melhorar no decorrer da competição. Para mantermos o nível nesses dois tempos e jogarmos em alta performance. Vamos tentar corrigir isso já para o próximo jogo. Mas valorizar a vitória, que foi de grande importância. No momento que precisou sofrer, nossa equipe se dedicou mais. Correu junto. Importante sair daqui com os três pontos”, disse.

Marcão ainda falou sobre a queda de rendimento da equipe no segundo tempo e a necessidade de buscar um equilíbrio para que a equipe tricolor não sofra de forma desnecessária.

“Sofremos, sim. Lógico que a gente quer manter alto nível, marcar em cima. No primeiro tempo construímos bem, marcamos, tiramos ações do adversário. No segundo tempo, sofremos bastante, tentamos trocar peças, mas a equipe da Chapecoense veio com uma proposta diferente e empurrou nossa equipe para trás. Vamos buscar equilíbrio para não sofrer tanto. A equipe da Chapecoense vem de 9, 10 dias de treinamento. Vamos ter essa dificuldade com o São Paulo, que também folgou nessa rodada”, finalizou.

Pela abertura do returno, na 20.ª rodada, o Fluminense receberá o São Paulo, neste domingo, às 20h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

