Marinho treina no Santos e exalta evolução após 'procedimento cirúrgico'

Ainda sem saber quando voltará ao time do Santos, Marinho treinou nesta terça-feira e disse estar evoluindo em sua recuperação física. Pelas redes sociais, o atacante revelou ter passado por um “procedimento cirúrgico” há um mês, sem dar os detalhes. Foi a primeira vez que o jogador falou publicamente sobre a operação na coxa esquerda.

“Estou me dedicando demais após um mês de procedimento cirúrgico. Participar com o grupo só vai me dando confiança para voltar 100% e tentar ajudar. Agradecer a Deus e aos que estavam do lado e isso conto nos dedos. Seguir e já era, foco e Deus no controle. Xô inveja, olho grande e energia negativa”, escreveu Marinho, nas redes sociais.

O atacante não joga desde 28 de julho, quando defendeu o Santos contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil. Principal jogador do Santos na temporada, Marinho virou desfalque desde então por causa de dores no músculo reto femoral da coxa esquerda. O problema, contudo, se tornou maior depois que um “procedimento”, para tratar a contusão, que teria causado um hematoma no local, ampliando o afastamento do jogador dos gramados.

Até então, o Santos não havia dado detalhes sobre o procedimento realizado. Até que, nesta terça, Marinho disse se tratar de uma cirurgia, novamente sem explicar exatamente qual teria sido a operação. Desde a partida contra o Juazeirense, o atacante já perdeu dez partidas do Santos, por diferentes competições.

Na mesma publicação nas redes sociais, o atacante rebateu publicações dando conta de que ele teria participado normalmente do treino desta terça. “Hoje participei da primeira parte do trabalho. Não normalmente como alguns falaram por aí”, disse o jogador.

O Santos, sem treinador desde a demissão de Fernando Diniz, não estabeleceu nenhuma previsão para o retorno do jogador. O time paulista volta a campo no sábado para enfrentar o Bahia, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão.

