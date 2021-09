Após 5º lugar em Tóquio, Rebecca anuncia parceria com Talita no vôlei de praia

Por Estadão - Estadão 8

Após as seguidas separações ocorridas após a Olimpíada de Tóquio, as duplas brasileiras do vôlei de praia seguem anunciando novas formações. Nesta terça-feira, foi a vez de Rebecca divulgar sua nova parceira: a veterana Talita Antunes. O foco da nova dupla é a Olimpíada de Paris, em 2024.

Rebecca havia se destacado na capital japonesa, ao lado de Ana Patrícia. Juntas, ficaram em quinto lugar, o melhor resultado do vôlei de praia brasileiro na Olimpíada. Poucas semanas após os Jogos, porém, elas anunciaram o fim da parceria. Agora Rebecca definiu com quem jogará, visando a próxima Olimpíada.

Após fazer sua estreia no grande evento, competirá ao lado de Talita, que esteve em três edições dos Jogos: Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. A nova dupla vai treinar em Fortaleza, cidade natal de Talita, sob o comando do técnico Reis.

“Este último ciclo foi muito intenso. Viver a ansiedade de uma primeira Olimpíada junto com a pandemia foi muito desafiador. Ao mesmo tempo, foi tudo muito incrível. Pude aprender e crescer muito. E agora neste novo ciclo eu espero que eu e Talita consigamos dar o nosso melhor para que seja uma parceria vencedora. É uma atleta que dispensa comentários, extremamente vencedora, experiente e que eu me dou muito bem”, projetou Rebecca.

As duas vão estrear juntas na primeira etapa do Circuito Brasileiro, marcado para 21 a 26 deste mês, na Urca, no Rio de Janeiro. “Estou muito feliz com esse novo projeto, mais um desafio na minha carreira. Vou dividir as quadras com a Rebecca, que eu admiro como atleta e pessoa e sempre tive um carinho enorme por ela. Jogamos uma final do Rainha da Praia juntas e foi muito bom. Tenho certeza de que formaremos um grande time e vamos trabalhar muito para isso acontecer”, afirmou Talita, de 39 anos.

Entre as demais três duplas que defenderam o Brasil na Olimpíada, duas já se desfizeram. Evandro, que jogou com Bruno Schmidt, vai formar dupla com Alvaro Filho, parceiro de Alison em Tóquio. Este, por sua vez, jogará com Guto Carvalhaes. Bruno ainda não definiu seu novo companheiro de equipe, assim como Ana Patrícia. Ágatha e Duda seguem juntas.

