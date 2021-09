Erasmo Carlos celebra alta e anuncia no Instagram: 'Gente, eu venci a covid'

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O cantor Erasmo Carlos publicou um vídeo nesta terça-feira, 7, em suas redes sociais anunciando sua alta do hospital, oito dias após ter sido infectado com o coronavírus. No vídeo, Erasmo agradece sua equipe médica, os fãs que enviaram orações e mensagens positivas e os amigos e familiares que se fizeram presentes.

Continua depois da publicidade

“Gente, eu venci a covid! Não foi mole, não, foi difícil. Eu não consegui sozinho, não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, consegui com a ajuda dos meus familiares. Dos meus amigos, dos meus colegas. Com a ajuda da minha querida Fernanda (Passos), que contraiu covid comigo e estamos juntos, curados”, disse.

Erasmo, que já havia tomado as duas doses da vacina contra a covid-19, reforçou a importância do medicamento. “Acho muito importante eu ter me vacinado duas vezes, e quando tiver a terceira vacinação, eu irei. Porque, ó… cabeça, irmão! Viva o bom senso!”, celebrou.

Advertisement

Nos comentários, o músico Tico Santa Cruz comemorou: “Viva a ciência!!! viva Erasmo!!! Firme e forte!! Seguimos”. Daniela Mercury, a banda Jota Quest e fãs de todo o Brasil também fizeram questão de demonstrar a felicidade pelo cantor. “Salve Tremendão!!!”.

Continua depois da publicidade

Foi pela rede social que o cantor anunciou a contaminação e pediu força para os amigos, no dia 26 de agosto de 2021. Em maio, ele também documentou a segunda dose do imunizante, cobrando “vacina para todos”.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].