Brasil registra 296 mortes pela covid nas últimas 24 horas; média móvel é de 603

O Brasil registrou 296 novas mortes pela covid-19 nesta segunda-feira, 6. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 603, o menor patamar desde 7 de dezembro de 2020, quando estava em 588. O indicador está há sete dias consecutivos com tendência de queda no País.

Nesta segunda-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 16.156. No total, o Brasil tem 583.866 mortos e 20.897.711 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 19,83 milhões de pessoas se recuperaram da covid desde o início da pandemia no País.

São Paulo notificou 18 novas vítimas da covid nas últimas 24 horas. Cinco Estados não registraram morte pela doença no período: Acre, Amapá, Ceará, Roraima e Sergipe.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados 9.154 novos casos e mais 182 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 20.899.933 pessoas infectadas e 583.810 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

