No radar de Tite e valorizado, Danilo completa um ano de Palmeiras em alta

Tido como uma das principais revelações do Palmeiras nos últimos anos, Danilo completa nesta segunda-feira um ano de sua estreia pelo time profissional. O meio-campista foi convocado para um jogo pela primeira vez em 2 de setembro de 2020, contra o Internacional, mas estreou somente quatro dias depois, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão de 2020. Ele foi promovido pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo, sucedido posteriormente por Abel Ferreira.

Danilo jogava a segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Cajazeiras em 2018, quando foi captado pelo Palmeiras aos 17 anos. O talentoso jogador já foi atacante e armador antes de assumir sua posição atual, a de volante, que protege a zaga e tem facilidade para ajudar na construção das jogadas e chegar à frente para finalizar.

Na base alviverde, Danilo ganhou os Paulistas Sub-17 e Sub-20 e disputou a Copa São Paulo de 2020 antes da rápida transição ao profissional. Um bom desempenho em um treino na Academia de Futebol foi o suficiente para convencer Luxemburgo de que tinha talento para integrar os profissionais. Na ocasião, o técnico precisava de um volante pois os titulares estavam ausentes. Desde então, ele não saiu mais do elenco. Atualmente, soma 70 jogos e quatro gols.

O curioso é que não havia sobre Danilo a mesma expectativa e badalação em relação a outros jovens de sua geração, como Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. A ascensão meteórica do jovem meio-campista, que passou de anônimo para personagem importante na vitoriosa última temporada, foi uma surpresa no clube.

“Muito feliz em ter feito um ótimo treino, encantado o treinador na época. Fui para o meu primeiro jogo contra o Inter, mas não entrei. Contra o Red Bull Bragantino, pude fazer minha estreia. Muito feliz por cada minuto, cada segundo que eu tive”, festejou o meio-campista, em declaração à TV Palmeiras.

“Depois disso, foi só felicidade, para mim e para minha família. Tive a convocação para a Seleção Sub-20, meus pais ficaram muito felizes, depois a Libertadores, a Copa do Brasil, e tudo que venho vivendo até hoje. Só agradecer a Deus e continuar trabalhando para evoluir”, completou.

Hoje titular da equipe de Abel Ferreira, Danilo foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. E suas boas atuações chamaram a atenção de Tite, que está de olho no jogador para uma convocação à seleção brasileira.

Valorizado, Danilo tem contrato com o Palmeiras até 31 de agosto de 2025. Seu vínculo foi renovado no ano passado e ele possui multa de 100 milhões de euros (R$ 616,8 milhões). O atleta é alvo constante de clubes europeus, mas o clube, por enquanto, conseguiu mantê-lo no elenco, atendendo a um pedido do técnico Abel Ferreira, que já expressou mais de uma vez o desejo de que o jovem continue no elenco “durante muitos anos”.

“O Danilo tem melhorado muito, focado nas tarefas, ouve muito. O que eu quero mesmo é que ele não saia e que fique conosco”, disse o treinador em entrevista coletiva recente.

