Gil do Vigor desabafa sobre saudades de casa: 'Amo meus vigorentos'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Desde que chegou aos Estados Unidos para realizar o PhD em Economia, Gilberto Nogueira compartilha, com os seguidores no Instagram, todos os momentos da estadia dele em território norte-americano. No domingo, 5, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 fez uma série de stories da rede social.

Continua depois da publicidade

Gil do Vigor confessou que ainda está se adaptando a nova rotina de estudos e gravou os momentos em que iria à igreja no domingo. “Hoje o dia está corrido, mas estou chegando na igreja. É tudo em inglês, mas a igreja é a mesma em todo o lugar”, disse.

À noite, enquanto esperava a comida, Gil desabafou com os fãs: “Essa hora do jantar dá uma saudade da família… de ‘mainha’. Eu estou vendo nos sonhos, foi incrível. Mas, ainda assim, quando a gente tá parado, sozinho, bate um ‘negocinho’… mas a gente já passou por isso, a gente vai sobrevivendo”, afirmou.

Advertisement

Ele disse que é reconhecido pelas pessoas nos Estados Unidos, porém, o carinho não é o mesmo que o da família. “As pessoas me abraçam, tem muito brasileiro aqui, todo mundo é muito maravilhoso comigo. Mas tem coisa que não tem como, sabe? É da família, do País …amo meus ‘vigorentos’, minha família. Tudo por eles, por minha mãe e irmã… vai valer à pena”, concluiu.

Continua depois da publicidade

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].