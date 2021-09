Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, mesmo com feriado nos EUA

Por Estadão - Estadão 5

As bolsas europeias fecharam a maioria em alta, nesta segunda-feira, 6, em dia de liquidez reduzida por conta de um feriado que deixa os mercados norte-americanos fechados. Investidores ainda digerem os dados de emprego que, na última sexta-feira, apontaram para desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600, que reúne as principais, encerrou a sessão com ganho de 0,69%, a 475,19 pontos.

Segundo informou o Departamento de Trabalho dos EUA na sexta-feira, a maior economia do planeta registrou criação líquida de 235 mil vagas em agosto, uma forte desaceleração em relação aos mais de 1 milhão de postos gerados em julho. O número também ficou aquém da mediana de previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 750 mil.

Nas mesas de operações, o resultado fraco foi encarado como um aval ao argumento de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode esperar um pouco mais para começar a retirar estímulos, no processo conhecido como “tapering”. O relatório fechou totalmente a porta para a chance de um anúncio tapering em setembro”, opina o Wells Fargo.

Em meio a isso, as principais praças acionários do globo tiveram um pregão de ganhos, sem o referencial de Wall Street, onde o feriado de Dia de Trabalho nos EUA deixou os negócios fechados.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,68%, a 7.187,18 pontos. Mineradoras como Glencore (+1,55%) e Antofagasta (+0,70%) ganharam impulso da escalada do alumínio, após um golpe militar na Guiné ameaçar a produção global de bauxita, matéria-prima da commodity.

Em Paris, a ação da petroleira TotalEnergies se valorizou 1,31%, depois que a empresa anunciou investimentos de cerca de US$ 10 bilhões para projetos na região de Barsa, no Itália. Com isso, o índice CAC 40, referência no mercado francês, subiu 0,80%, a 6.743,50 pontos.

Já o DAX, de Frankfurt, aumentou 0,96%, a 15.932,12 pontos. A operadora da bolsa anunciou que adicionará 10 novas empresas ao índice, que passará a ter 40.

Por lá, repercutiu a leitura positiva do dado de encomendas à indústria da Alemanha, que saltaram 3,4% em julho ante junho, no maior nível da série histórica iniciada em 1991.

Entre outras praças, o FTSE MIB, de Milão, se elevou 0,76%, a 26.263,43 pontos, enquanto o IBEX 35, de Madri, ganhou 0,21%, a 8.882,30 pontos. Na contramão, o PSI 20, em Lisboa, perdeu 0,18%, a 5.478,27 pontos.

André Marinho

Estadao Conteudo

