Cade aprova compra do Hospital Santa Martha pela Notre Dame Intermédica

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de 100% das ações do Hospital Santa Martha pela Notre Dame Intermédica, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Continua depois da publicidade

O negócio consiste na compra da Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha, localizada em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A operação custou R$ 160 milhões, segundo anunciaram as empresas em julho. O valor corresponde a aproximadamente R$ 850 mil por leito e paga também o imóvel do empreendimento, que tem aproximadamente 9,1 mil m² de área construída.

Advertisement

Ao Cade, as empresas disseram que “a transação se alinha à estratégia da Intermédica de crescimento e expansão de sua rede própria no Estado do Rio de Janeiro, ampliando sua competitividade e penetração nessa região” e, do ponto de vista dos vendedores, “a operação representa uma oportunidade de retorno do valor investido no negócio”.

Continua depois da publicidade

O Hospital Santa Martha teve um faturamento de R$ 94,4 milhões em 2020, opera um hospital geral de alta complexidade com laboratório de análises clínicas e parque de imagem, incluindo ressonância magnética, tomografia computadorizada e hemodinâmica.

A empresa comprada dispõe ainda de 5 salas de parto, seis salas de cirurgia e ampla capacidade com 187 leitos, dos quais 45 são leitos UTI adulto e 18 são leitos UTI neonatal.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].