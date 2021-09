Encomendas à indústria alemã sobem 3,4% em julho ante junho e atingem recorde

Por Estadão - Estadão 5

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 3,4% em julho ante junho, atingindo o maior nível em série histórica iniciada em 1991, conforme dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa de 0,2% no período.

Apenas as encomendas externas cresceram 8% em julho ante junho.

As domésticas, por outro lado, diminuíram 2,5% no mesmo intervalo.

Em relação a um ano antes, as encomendas totais mostraram forte expansão de 24,4% em julho, favorecidas por uma fraca base de comparação.

Sergio Caldas

