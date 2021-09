Paraguai e Colômbia empatam em confronto direto no Defensores del Chaco

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Sem vencer desde a segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Paraguai deu trabalho para a Colômbia neste domingo, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e confiou que poderia encerrar o jejum de vitórias, mas cedeu um empate por 1 a 1 para os visitantes. O placar do confronto direto, válido ainda pela sexta rodada, foi aberto por Sanabria, após um lindo lance do ex-corintiano Ángel Romero, e Cuadrado empatou de pênalti.

Continua depois da publicidade

O resultado mantém a distância de dois pontos entre as duas seleções. A Colômbia tem dez pontos e está em quinto lugar, posição que leva à repescagem mundial, enquanto o Paraguai aparece logo abaixo, em sexto lugar, com oito pontos.

Com a presença de um público modesto no estádio, liberado pela Associação Paraguaia de Futebol, o time da casa se propôs a fazer um jogo ofensivo durante os primeiros momentos e, embora tenha marcado presença no campo de ataque, mal levou perigo ao gol adversário. A melhor chance foi aos 15 minutos, quando Ospina saiu do gol para tentar recuperar a bola perdida pela defesa e entregou nos pés dos paraguaios, que foram lentos e deram tempo para o goleiro voltar à área e a defesa se recompor.

Advertisement

Depois disso, os colombianos passaram a dominar a partida. O goleiro Antony Silva fez boas defesas após finalizações de Cuadrado e Uribe, além de ter visto o gremista Borja oferecer perigo algumas vezes, inclusive acertando uma bola na trave. O bom momento, entretanto, não foi aproveitado, e a história do jogo mudou graças a um lance de inspiração de Ángel Romero.

Continua depois da publicidade

Aos 38 minutos, o atacante bicampeão brasileiro pelo Corinthians, hoje jogador do San Lorenzo, dominou de costas para Davinson Sanchez, perto da linha de fundo, e girou passando a bola entre as pernas do zagueiro do Tottenham. Na sequência, tocou para Sanabria, que bateu de primeira para tirar o zero do placar. Antes do intervalo, o árbitro brasileiro Raphael Claus chegou a expulsar Barrios, após uma confusão entre o volante colombiano e Romero, mas a punição foi reduzida a um cartão amarelo depois de análise na tela do VAR.

A Colômbia deixou tudo igual novamente logo aos sete minutos do segundo tempo, graças a um pênalti marcado por toque de mão de Arzamendia e convertido por Cuadrado. Com o empate no placar, a partida ficou equilibrada. Os colombianos buscavam trocar passes com tranquilidade em busca de espaços, enquanto o Paraguai apostava em investidas de Romero.

Depois de alguns bons momentos e jogadas ofensivas, o ritmo caiu muito na segunda metade da etapa final. A Colômbia acelerou um pouco nos últimos minutos e deu algum trabalho para a defesa do Paraguai, que aproveitou os espaços dados pelos visitantes e também teve seus momentos de perigo. No fim das contas, nenhum dos dois conseguiu evitar o empate.

Continua depois da publicidade

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira para encerrar a série de três jogos pelas Eliminatórias. O Paraguai enfrenta a Venezuela, a partir das 19h30, em mais uma partida no Defensores Del Chaco, enquanto a Colômbia recebe o Chile no Metropolitano Barranquilla, às 20 horas.

FICHA TÉCNICA:

PARAGUAI 1 x 1 COLÔMBIA

PARAGUAI – Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Alderete e Arzamendia (David Martínez); Gastón Giménez (Ángel Lucena), Morel e Villasanti; Romero Gamarra, Sanabria (Amarilla) e Ángel Romero (Samudio). Técnico: Eduardo Berizzo.

COLÔMBIA – Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Óscar Murillo e Tesillo; Barrios (Mejía), Uribe (Cuéllar), Cuadrado e Sinisterra (Luis Díaz); Borré (Roger Martínez) e Borja (Falcão Garcia). Técnico: Reinaldo Rueda.

GOLS – Sanabria, aos 38 minutos do primeiro tempo. Cuadrado, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Barrios, Gastón Giménez, Gustavo Gómez, Mejía, Morel, Ospina e Roger Martínez.

ÁRBITRO – Raphael Claus (Brasil).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Bruno Accorsi, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].