Globo usa filme para ocupar espaço deixado por suspensão de jogo do Brasil

A suspensão da partida entre as seleções de Brasil e Argentina válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na tarde deste domingo, 5, forçou a Globo a alterar a grade horária de sua programação. De acordo com o site da programação oficial da emissora, a transmissão futebolística duraria entre 15h45 e 18h05, quando Luciano Huck faria sua estreia à frente do Domingão. Pouco depois das 17h, porém, sem jogo em campo, o canal recorreu de última hora ao filme Círculo de Fogo para ocupar o espaço.

Ao fim da cobertura esportiva, o locutor Galvão Bueno fez a chamada para o filme e, em seguida, mandou um recado ao colega de emissora: “Aí eu fujo do texto para dizer que, na sequência, vem aí meu amigo Luciano Huck. Huck, com todo carinho por você. Me lembro quando você chegou de surpresa para me pegar, sem dizer para onde eu ia, para a gravação do primeiro Caldeirão, isso há 20 anos. Me levou para um jogo de beisebol, para narrar. E eu fiz com muito prazer. Somos amigos queridos. Te desejo toda a sorte do mundo. A perna deve estar tremendo, frio na barriga, isso é muito bom. Mas eu tenho certeza que é uma nova etapa da sua vida e você fará muito sucesso. Vou estar de olho no programa de hoje!”.

Entenda a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina

Aos cinco minutos do primeiros tempo, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para parar o jogo em razão da presença de quatro atletas argentinos (três deles titulares) que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro e, por isso, não poderiam jogar. O árbitro e o comissário do jogo enviarão um relatório ao Comitê Disciplinar da Fifa, que determinará as etapas a serem seguidas para a definição do confronto.

