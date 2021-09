Rodallega marca 4 gols, Bahia derrota Fortaleza em casa e afasta crise

Por Estadão - Estadão 9

Com uma atuação de gala do colombiano Rodallega, autor de quatro gols, o Bahia afastou a crise e encerrou um jejum de oito jogos na noite deste sábado ao ganhar do Fortaleza, por 4 a 2, no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Esse foi o primeiro jogo de Rodallega como titular do Bahia, substituindo o atacante Gilberto, suspenso, justamente o artilheiro do Brasileirão, com oito gols, ao lado de Edenilson (Internacional) e Bruno Henrique (Flamengo). Com passagem por diversos clubes estrangeiros, o atacante colombiano, de 36 anos, havia disputado apenas quatro partidas pelo tricolor baiano e não tinha balançado as redes ainda.

“Essa pressão que a torcida fez antes do jogo foi muito bom, porque fizemos um bom jogo, corremos muito e marcamos os gol”, comentou ao final do jogo, com a bola do jogo nas mãos. “É recompensa e um prêmio pelo esforço que tenho feito em toda minha carreira e pela minha família que sempre me apoiou”, disse o colombiano, que afirmou já ter marcado quatro gols num mesmo jogo antes, pelo sub-20 da Colômbia e uma vez no México.

Foi mesmo uma chuva de gols para o Bahia, que tinha marcado apenas dois gols em oito jogos. A última vitória baiana havia sido no dia 7 de julho. O resultado não afasta o Bahia da beira da zona de rebaixamento. O time é o 16º colocado, com 21 pontos. Por outro lado, o Fortaleza chegou ao quarto jogo sem vitória, na terceira colocação, com 33 pontos.

Pressionado por conta da sequência ruim de resultados e de protesto dos torcedores do lado de fora do Pituaçu, o Bahia quase viu a situação ficar mais difícil logo aos dois minutos. Romarinho fez boa jogada e deixou Robson na cara do gol, mas o atacante do Fortaleza desperdiçou chance clara.

Aos 17 minutos, com a ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Bahia depois de Robson cortar cruzamento de Juninho Capixaba com o braço. Mas a fase não é nada boa. Na cobrança, Rodriguinho deslocou o goleiro e viu a bola tocar na trave antes de sair.

Apesar do pênalti desperdiçado, o Bahia continuou melhor que o Fortaleza e Rossi exigiu boa defesa de Marcelo Boeck em chute de fora da área. A pressão surtiu efeito aos 43 minutos. Após uma saída errada do time cearense, Rossi rolou e Rodallega bateu na saída do goleiro.

Na volta do intervalo, o Fortaleza continuava sem conseguir imprimir seu ritmo e, apesar de Lucas Crispim quase ter empatado em chute desviado pela zaga, a situação ficou mais complicada aos 19 minutos, quando o Bahia aproveitou nova falha na saída de bola para ampliar.

Marcelo Boeck entregou a bola nos pés de Maycon Douglas, que passou para Rodallega ampliar. Dois minutos depois veio o terceiro. Bola cruzada na área, dois jogadores do Fortaleza furaram e Rodallega não desperdiçou. O jogo, porém, não estava decidido.

Yago Pikachu aproveitou rebote e, de primeira, diminuiu para o Fortaleza aos 25. Quatro minutos depois, Lucas Crispim cobrou escanteio, Tite desviou de cabeça na primeira trave e Matheus Vargas, também de cabeça, fez o segundo do time cearense.

A reação, porém, foi freada dois minutos depois. Rodallega recebeu cruzamento e bateu rasteiro. Marcelo Boeck falhou e soltou a bola nos pés do colombiano, que fez seu quarto gol no jogo.

Os times só voltam a campo no próximo final de semana, pela 20.ª rodada. No sábado, o Bahia encara o Santos, às 21 horas, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No domingo, o Fortaleza recebe o Atlético-MG, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 4 x 2 FORTALEZA

BAHIA – Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel (Luizão), Lucas Mugni, Rodriguinho (Patrick de Lucca) e Rossi (Maycon Douglas); Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Jackson (Lucas Lima) e Titi; Yago Pikachu (Edinho), Matheus Jussa, Éderson, Romarinho (Matheus Vargas) e Lucas Crispim; Henríquez (David) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Rodallega, aos 43 minutos do primeiro tempo; Rodallega, aos 19, aos 21 e aos 31, Yago Pikachu, aos 25, e Matheus Vargas, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Teixeira, Juninho Capixaba e Titi (Bahia).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA).

