Botafogo vence o Remo em Belém e assume a terceira posição da Série B

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Mesmo sem ter uma boa atuação, o Botafogo fez o suficiente para vencer o Remo, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Baenão, em Belém (PA) pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma vitória importante na luta do time carioca para voltar à elite do futebol brasileiro em 2022.

Continua depois da publicidade

Neste momento, o Botafogo é o terceiro colocado com 38 pontos. Mas pode até cair para a quarta posição, uma vez que o Goiás vai fechar esta rodada somente na terça-feira, quando vai receber o Cruzeiro. O time goiano, com 38 pontos e um jogo a menos, é o quarto.

A rodada foi positiva para o Botafogo, que se manteve dentro do G4 devido aos tropeços de alguns concorrentes, como Náutico e Guarani, que empataram por 1 a 1, a derrota do Sampaio Corrêa para a Ponte Preta (3 a 2) e o empate do Avaí com o Brusque (0 a 0).

Advertisement

De outro lado, o Remo segue em posição intermediária, em 12.º lugar com 27 pontos, e ainda preocupado em se afastar dos times que estão dentro da zona de rebaixamento.

Continua depois da publicidade

A expectativa de um jogo movimentado, rapidamente, foi trocada pela forte marcação e pelo equilíbrio. O time da casa ainda tentou ser mais agressivo, conseguindo na parte inicial e depois nos últimos minutos. O Botafogo foi mais cauteloso, na espera de armar um contra-ataque para marcar. Até finalizou três vezes com Rafael Moura, Marco Antônio e Joel Carli.

Nada mudou no segundo tempo, a não ser a partir dos 19 minutos quando o Botafogo abriu o placar. Após o cruzamento da esquerda, Warley chutou e a bola tocou num zagueiro, mas bate de novo, a bola quicou e entrou no canto direito do goleiro Vinícius.

O gol acordou o Remo que se atirou ao ataque. Quase empatou aos 23 minutos, quando Lucas Siqueira cabeceou no travessão de Diego Loureiro. Na sequência o goleiro botafoguense até levou o cartão amarelo por retardar o reinício de jogo.

Continua depois da publicidade

Até o final o Remo tentou sufocar o Botafogo em seu campo defensivo. A melhor chance para o empate aconteceu aos 44 minutos, quando a bola ficou pipocando na pequena área, Jefferson bateu de virada, porém, por cima do travessão. O Botafogo ainda se livrou aos 52 minutos, numa cabeçada de Marlon rebatida por Diego Loureiro que ainda rebateu o chute de Wallace, antes da defesa aliviar a bola.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Botafogo vai receber no Engenhão o ameaçado Londrina, às 16h30. Às 19h, o Remo vai até Salvador para tentar segurar o Vitória.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 BOTAFOGO

REMO – Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Igor Fernandes (Wallace); Anderson Uchoa, Lucas Siqueira (Ronald), Arthur (Jefferson) e Felipe Gedoz (Thiago Mafra); Matheus Oliveira (Rafinha) e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.

BOTAFOGO – Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Joel Borges e Jonathan Silva (Carlinhos); Barreto, Pedro Casto (Romildo), Marco Antônio (Luiz Henrique), Warley (Luis Oyma) e Chay (Ênio); Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.

GOL – Warley, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO)

CARTÕES AMARELOS – Felipe Gedoz e Victor Andrade (Remo); Diego Loureiro, Romildo e Rafael Moura (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados

LOCAL – Estádio Baenão, em Belém (PA).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].