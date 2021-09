Neymar posta foto mostrando 'tanquinho' para rebater críticos sobre seu peso

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Neymar ainda não superou as críticas de que estaria jogando “fora de forma” neste retorno à seleção brasileira e ao Paris Saint-Germain. Questionado sobre um possível excesso de peso, o astro do País voltou a usar as redes sociais para se defender, desta vez mostrando uma foto para exibir o “tanquinho”.

Continua depois da publicidade

Com o abdômen definido, o camisa 10 da seleção usou um emoji com um par de olhos e um breve questionamento. “Ué”, postou, em tom irônico e “provando” que está no peso ideal, ao contrário dos questionamentos.

Neymar até discutiu pelas redes sociais após a vitória por 1 a 0 sobre Chile, na quinta-feira, ao se defender. Ele teria sido flagrado com algumas gordurinhas a mais nas férias após a Copa América e alguns torcedores o acusaram de ainda estar “gordo” e jogando acima do peso.

Advertisement

O atacante não gostou e também se defendeu com tom irônico. Na oportunidade, escreveu: “Camisa era G. Tô no meu peso já. Próximo jogo peço M”. Mesmo assim ainda foi provocado com divulgação de fotos de seu abdômen em duas competições e nas férias, na qual realmente acumulou gordura.

Continua depois da publicidade

Acima do peso ou já com o físico ideal, o certo é que Neymar seguirá sendo “o cara” do técnico Tite. E, neste domingo, mais uma vez será a principal aposta para a defesa da campanha perfeita na Eliminatórias. Diante da Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, o treinador investirá pesado no craque por uma revanche da final da Copa América perdida no Maracanã.

Com sete vitórias seguidas, ampliar a marca significa a possibilidade de a seleção brasileira abrir nove pontos de vantagem sobre a principal rival no continente. Será um clássico entre as duas únicas equipes invictas nas Eliminatórias.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].