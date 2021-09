Gabriel Neves e Calleri aprimoram físico para ficarem à disposição no São Paulo

Por Estadão - Estadão 7

O São Paulo só volta a campo no dia 12 de setembro, em visita ao Fluminense, pelo Brasileirão. Até lá, o técnico Hérnan Crespo espera contar com os reforços de Gabriel Neves e Calleri. Volante e atacante correm contra o tempo para aprimorar a parte física e já estarem em campo diante dos cariocas. Neste sábado, apesar da folga do elenco, trabalharam normalmente ao lado de Rigoni e Marquinhos no CT da Barra Funda.

Ambos devem estar liberados pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a próxima partida do São Paulo e Crespo não esconde que conta com os dois até para iniciarem a partida que abre o segundo turno. No Morumbi empataram sem gols.

Os reforços iniciaram os trabalhos na parte interna. Após exercício na academia, correram no gramado do CT. Benítez e Marquinhos estão em reta final de recuperação de lesões e também aprimoram o físico para estarem à disposição do treinador.

Com Gabriel Neves e Calleri, o São Paulo fica reforçado como Crespo imaginava e, ao mesmo tempo, traz uma dor de cabeça ao treinador, pois apenas cinco estrangeiros podem ser relacionados por partida no Brasileirão. Ele conta com oito gringos no elenco.

Além do uruguaio e do argentino, Calleri e Arboleda também são peças consideradas titulares, o que faria Crespo ter apenas mais uma vaga. Benítez, em tese, seria este “quinto elemento”. Mas a má fase recente pode deixá-lo de fora. Ele briga com João Rojas.

Os outros dois estrangeiros do grupo estão em baixa e devem ser liberados. Orejuela não agradou na lateral-direita, caindo para quarta opção, e deve ser negociado, enquanto o jovem atacante paraguaio Galeano deve retornar para o Rubio Ñu, não tendo o empréstimo renovado.

