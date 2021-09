Fernando Rufino domina os 200m da canoagem e leva o ouro nos Jogos Paralímpicos

Por Estadão - Estadão 4

O brasileiro Fernando Rufino garantiu a medalha de ouro nos 200m da paranacanoagem na classe VL2 (usa braços e troncos na remada) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele dominou a prova do início ao fim e bateu o recorde paralímpico com o tempo de 53,077 segundos.

A prata foi para o americano Steven Haxton (55,093) e o bronze para o português Norberto Mourão (55,093). O outro brasileiro da disputa, Luis Carlos Cardoso terminou na sétima colocação (56,058). No dia anterior, Cardoso havia conquistado a prata no caiaque.

Foi a sétima modalidade com medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Com o resultado, o País atingiu as 21 medalhas de ouro dos Jogos de Londres obtendo seu melhor resultado da história, com 63 pódios no total. E esse número tende a aumentar pois ainda há outras finais.

Fernando é do Mato Grosso do Sul e sonhava em ser peão de rodeio. Mas foi atropelado por um ônibus e parcialmente o movimento das pernas. No processo de recuperação descobriu a paracanoagem. Em Tóquio conquistou sua primeira medalha paralímpica.

João Prata

