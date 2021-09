Tsitsipas é eliminado por jovem espanhol Alcaraz; Osaka cai para novata canadense

Por Estadão - Estadão 7

Estreante na chave principal do US Open, Carlos Alcaraz conseguiu um feito notável nesta sexta-feira. O jovem espanhol derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, número 3 do mundo, em uma batalha de cinco sets, com duração de 4h07, e alcançou as oitavas de final do Grand Slam americano. Ele ganhou com parciais de 6/3, 4/6, 7/6 (7/2), 0/6 e 7/6 (7/5).

Alcaraz, de 18 anos, se tornou o tenista mais jovem a chegar às oitavas de final de um Grand Slam desde Andrei Medvedev, que conseguiu o feito no saibro de Roland Garros em 1992. Além disso, também é o mais jovem a derrotar um adversário do top 3 em um Grand Slam desde o próprio Michael Chang, na edição de Roland Garros em 1989.

O próximo rival do tenista espanhol, que já ostenta um título de ATP, conquistado no saibro de Umag, e ocupa o 55º no ranking, será o alemão Peter Gojowczyk, 141º do ranking, que veio do qualyfing e derrotou nesta sexta o suíço Henri Laaksonen por 3/6, 6/3, 6/1 e 6/4.

Tsitsipas, por sua vez, continua sem título de Grand Slam. Embora nunca tenha vencido um torneio deste nível, o grego de 23 anos, vaiado em todos os jogos pelas suas longas idas ao vestiário, o que causou a ira do veterano Andy Murray, vive o melhor momento da carreira. Ele foi semifinalista do Aberto da Austrália e vice em Roland Garros na atual temporada, mas não passou da estreia em Wimbledon e caiu ainda na terceira rodada em Nova York, onde nunca atingiu as oitavas.

BRASILEIROS CAEM NAS DUPLAS – Dois brasileiros deram adeus ao US Open ao serem eliminados na segunda rodada de duplas masculinas. O cearense Thiago Monteiro e o gaúcho Marcelo Demoliner, com seus respectivos parceiros, perderam para duplas que eram favoritas nos confrontos desta sexta e o Brasil ficou apenas com o mineiro Bruno Soares vivo nas oitavas. Ele é bicampeão do torneio e forma parceria com o britânico Jamie Murray.

Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell foram supereados pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, cabeças de chave número 3 e campeões do torneio americano em 2015. Os tenistas da França triunfaram por 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/1). Aos 32 anos, Demoliner é o atual 51º do ranking e fez sua sétima participação no US Open.

Thiago Monteiro e o australiano John Millman caíram para oamericano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, cabeças de chave número 4, com parciais de 6/3 e 6/4. Aos 27 anos, o cearense disputou seu terceiro Grand Slam em duplas masculinas.

FEMININO – Na chave feminina, Angelique Kerber venceu o duelo de duas campeãs do US Open. Ex-número 1 do mundo e vencedora do Grand Slam nova-iorquino em 2016, a alemã levou a melhor sobre a americana Sloane Stephens, ganhando de virada, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3 após 1h58 de jogo, e avançou às oitavas de final.

A veterana alemã de 33 anos vive ótima fase. Ela venceu 17 dos últimos 19 jogos que disputou, com título na grama de Bad Homburg e semifinais em Wimbledon e Cincinnati. Sua próxima adversária será a canadense Leylah Fernandez, que despachou a bicampeão Naomi Osaka, de virada, por 5/7 7/6 (7/2) e 6/4, em 2h03 de jogo. Houve, portanto, zebra no masculino e também no feminino.

A jovem canadense de 18 anos aproveitou a fragilidade da japonesa. Número 3 do mundo, Osaka vinha fazendo um jogo competente, mas perdeu o controle do jogo na primeira instabilidade e passou a acumular erros que foram determinantes para o revés em Nova York.

Ex-líder do ranking juvenil e campeã de Roland Garros na categoria em 2019, Fernandez participa pela segunda vez do US Open e já alcançou o melhor resultado da carreira em um Grand Slam ao atingir as oitavas.

