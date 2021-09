Febraban reafirma apoio a manifesto que pede harmonia entre Poderes

Por Estadão - Estadão 12

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reafirmou nesta quinta-feira, 2, em comunicado seu apoio ao manifesto “A Praça é dos Três Poderes”, que considera “dentro de um contexto plurifederativo de entidades representativas do setor produtivo e cuja única finalidade é defender a harmonia do ambiente institucional no país”.

A entidade recorda ainda que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) assumiu a coordenação do processo de coleta de assinaturas e se responsabilizou pela publicação, conforme e-mail dirigido a mais de 200 entidades.

Segundo a Febraban, o conteúdo do manifesto foi amplamente divulgado pela mídia do País, cumprindo sua finalidade, e que respeita a decisão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que se opuseram ao manifesto.

Ao considerar o assunto encerrado, a Febraban destacou ainda que não ficará mais vinculada às decisões da Fiesp, que, “sem consultar as demais entidades, resolveu adiar sem data a publicação do manifesto”.

Veja a íntegra do comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO DA FEBRABAN

Fabiana Holtz

Estadao Conteudo

