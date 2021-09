Inglaterra, Bélgica e Alemanha vencem com facilidade nas Eliminatórias da Copa

Por Estadão - Estadão 7

Inglaterra, Bélgica e Alemanha conquistaram vitórias tranquilas na rodada desta quinta-feira das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Os ingleses precisaram apenas da etapa final para marcar 4 a 0 sobre a Hungria, em Budapeste, enquanto os belgas fizeram 5 a 2 na fraca Estônia. Já os alemães foram mais econômicos e pararam nos 2 a 0 diante da inexpressiva seleção de Liechtenstein.

A Inglaterra manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias com uma atuação perfeita nos 45 minutos finais. Sterling abriu o placar e, ao comemorar na bandeirinha de escanteio, foi recepcionado por muitos copos de plástico, atirados pela irritada torcida local. Para enfurecer ainda mais os torcedores húngaros, o meia Rice fingiu tomar a bebida que estava em um dos copos.

Kane e Maguire, ambos de cabeça, e Rice, em uma finalização de fora da área, completaram a goleada inglesa, que deixou o selecionado com 12 pontos na liderança do Grupo I, enquanto o rival permanece com sete, ao lado da Polônia, que bateu a Albânia (seis pontos), por 4 a 1, com um gol de Lewandowski. Em outro duelo, Andorra (três pontos) venceu San Marino (zero ponto) por 2 a 0.

No Grupo I, Lukaku marcou duas vezes na goleada da Bélgica sobre a Estônia (zero pontos), que deixou os terceiros colocados na Copa de 2018 na liderança, com dez pontos. A República Checa, ao bater Belarus (três pontos), por 1 a 0, alcançou os sete pontos. País de Gales, que soma três pontos, folgou na rodada.

Já no Grupo J, a Alemanha, sem esforço, contou com os gols de Werner e Sane para marcar 2 a 0, atuando em Liechtenstein (zero pontos), e soma nove pontos, um a menos que a líder Armênia, que empatou, sem gols, fora de casa, com a Macedônia do Norte (sete pontos). No outro jogo da chave, a Islândia (três pontos) perdeu para a Romênia (seis pontos) por 2 a 0.

