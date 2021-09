Após cerimônia no TSE, Kassio testa positivo para covid-19

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para covid-19 nesta quarta-feira, 1º. O diagnóstico foi divulgado um dia após o magistrado tomar posse do cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em cerimônia realizada na sede da Corte, que contou com a presença de vinte e seis servidores.

Continua depois da publicidade

Dentre os presentes na cerimônia, esteve o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, os ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos, Maria Claudia Bucchianeri e o doutor Paulo Gonet Branco. A coordenadoria de atenção à saúde da Corte foi avisada e vai monitorar a evolução do quadro clínico de todos aqueles que compareceram ao evento.

Nunes Marques havia pedido ao TSE que a cerimônia de posse fosse discreta, sem a presença de convidados, no gabinete da Presidência. Segundo o departamento de comunicação da Corte, os funcionários com suspeita de contaminação poderão solicitar dispensa de comparecimento e, em caso de sintomas, realizar exame PCR custeado pelo tribunal.

Weslley Galzo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].