Campos Neto: PIB veio mais fraco do que mercado esperava, mas na projeção do BC

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, admitiu na manhã desta quarta-feira, dia 1º, que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre veio “um pouquinho” mais fraco do que o que mercado esperava, mas em linha com a projeção da autoridade monetária. De acordo com o IBGE, o PIB recuou 0,1% em relação ao primeiro trimestre do ano. “Provavelmente devemos ter uma revisão um pouquinho para baixo nas projeções do PIB para o ano corrente. A gente já tinha um número de crescimento para 2021 um pouco abaixo do previsto pelo mercado”, comentou Campos Neto em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Continua depois da publicidade

Eduardo Rodrigues e Célia Froufe

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].