VÍDEO | Motorista foge após atropelar motoboy em Marataízes

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 87

Advertisement

Advertisement

Um homem com sinas de embriaguez acabou preso, após se envolver em um acidente, na noite deste domingo (29), na Cidade Nova, em Marataízes. O motorista que dirigia um carro com placa de Vitória, saía da rua Rosália Mignone e seguia sentido a Avenida Principal da cidade, quando colidiu com uma motocicleta.

Continua depois da publicidade

Segundo a Guarda Municipal, o motociclista trabalhava no momento do acidente e tentou desviar do veículo que vinha em sua direção, mas acabou atingido. Por conta da batida, o jovem levou quatro pontos na cabeça e teve uma torção no tornozelo.

Uma das testemunhas do acidente, viu o motorista fugindo do local sem prestar socorro a vítima e gravou o momento da fuga. Veja:

A Guarda Municipal conseguiu identificar e deter o motorista do carro, que foi encaminhado para Delegacia de Itapemirim. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O jovem ferido foi levado para a UPA de Marataízes.

Continua depois da publicidade

Com informações Marata News

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].