VÍDEO | Motociclista foge na contramão, sofre acidente e é preso na região Serrana do ES

Na noite deste domingo (29), um motociclista acabou detido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 262, em Domingos Martins. A ação da polícia foi gravada pela câmera da viatura, que parece cena de filme.

A equipe passava pelo KM 94, próximo ao trevo de Vargem Alta, quando avistou um homem ultrapassando vários veículos pelo acostamento e na contramão. A infração ocorreu em um trecho com faixa dupla contínua.

Nas imagens, é possível ver o momento que o suspeito foge em alta velocidade pelo acostamento da rodovia, saindo da via e entrando no distrito de Pedra Azul. Mas, o homem não teve sucesso. Ao fazer a curva, invadiu a calçada e bateu de frente com a vitrine de uma loja, caindo e seguida. Ele ainda tentou escapar dos policiais a pé, mas acabou preso pelos agentes da PRF.

Veja o vídeo:

À polícia o detido contou que fugiu porque não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a moto estava com licenciamento vencido desde 2007. O motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, já o veículo foi levado ao pátio credenciado do Detran.

