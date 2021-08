VÍDEO | Incêndio atinge morro em Venda Nova do Imigrante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 331

Um grande incêndio atingiu um morro no bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante. O fogo começou no início da noite desta terça-feira (24). Muitos internautas postaram fotos e vídeos nas redes sociais, mostrando as labaredas consumindo a vegetação do lugar. Segundo moradores, o Corpo de Bombeiros está na localidade debelando as chamas.

Veja o vídeo:

