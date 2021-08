Viana libera vacinação para pessoas com 18 anos ou mais de todos os municípios do ES

Por Redação - Redação 24

A cidade de Viana abre, neste sábado (21), a vacinação contra Covid-19 para qualquer pessoa com 18 anos ou mais, com a primeira dose, que moram em outras cidades. O município é o primeiro da Grande Vitória a vacinar pessoas com 18+ com a dose padrão ou a meia dose.

O projeto Viana Solidária, disponibiliza 12.239 doses da vacina para agendamento por meio da plataforma www.vacinaeconfia.es.gov.br. A aplicação das doses acontece em um grande Drive-Thru, no estacionamento da Transportadora Belmok, em Canaã, das 8h às 16h30.

“Viana foi o primeiro município da Grande Vitória a vacinar pessoas com 18 ou mais, com a dose padrão ou a meia dose, e agora participamos do mutirão para imunizar pessoas de todas as cidades. O importante é cooperar com esta grande iniciativa e conter a pandemia”, disse o prefeito Wanderson Bueno.

No dia da vacinação, os interessados devem levar o comprovante de agendamento, impresso ou no celular. Sem ele, não será possível ser vacinado.

A localização do estacionamento da transportadora Belmok está disponível pelos aplicativos Waze e também no Google Maps. É só digitar Viana Solidária.

