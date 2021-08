Vaqueiro é achado morto em pasto na zona rural de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 78

Um homem de 68 anos foi encontrado morto na zona rural de Itapemirim na noite desta terça-feira (3). Familiares saíram à procura de Geraldo Acácio de Souza após ele não retornar para casa e encontraram o idoso caído em um pasto, já sem vida. A propriedade fica em Graúna.

De acordo com a polícia, os parentes contaram que o vaqueiro saiu à tarde para dar cuidar dos animais da propriedade, mas não retornou no horário que costuma voltar para a casa.

As horas foram passando e, preocupados, os familiares foram até o pasto, onde acharam o idoso sem vida, por volta das 21h. As circunstâncias do caso não foram esclarecidas pela polícia, no entanto, não havia sinais aparentes de violência no corpo da vítima.

O corpo de Geraldo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações continuam.

