Turismo: Ibatiba quer criar Rota da Cerveja Artesanal e do Café de Qualidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

Advertisement

Advertisement

Ibatiba quer criar a Rota Turística da Cerveja Artesanal e do Café de Qualidade. A iniciativa envolve os municípios de Ibatiba, Iúna, Irupi e Ibitirama e, depois, a ideia é ampliar para todo o território do Caparaó. O diálogo para a criação da nova opção turística na região partiu do prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, e do deputado federal Amaro Neto.

CLIQUE AQUI E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].