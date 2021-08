Temperaturas de até 9º é a previsão para Cachoeiro e Sul do ES neste domingo (1º)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 62

Temperaturas de até 9º é a previsão do tempo para Cachoeiro de Itapemirim e para o Espírito Santo, neste domingo (1º). No primeiro dia de agosto, a presença da umidade trazida por ventos costeiros provoca chuva em alguns momentos nas cidades próximas ao litoral do Espírito Santo.

De acordo com o Incaper, não chove nas demais áreas do Estado. Há o risco de geada na região Serrana e nos trechos de altitude elevada na região Sul, em função do forte declínio das temperaturas.

Veja as temperaturas

Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. A temperatura mínima de 19° e máxima de 24°.

Na região Sul, variação de nuvens e chuva fraca apenas no trecho litorâneo. Não chove nas demais áreas da região. Vento moderado no litoral. Há risco de geada nas áreas altas da região. Em Cachoeiro de Itapemirim, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima fica em 20º e a mínima em 13º.

Na região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Há risco de geada em alguns trechos da região. Nas áreas altas, as temperaturas mínimas podem chegar a 9º. Em Vargem Alta, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 10º e 17º.

Na região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura mínima de 17 ° e máxima de 26 °.

Na região do Caparaó o frio permanece. Em Divino de São Lourenço, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima chega a 10º e a máxima atinge 17º.

Na região Nordeste, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16° e máxima de 24°.

