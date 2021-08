Servidor da Prefeitura de Presidente Kennedy e irmão morrem em acidente na ES 297, em Apiacá

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 35

Dois irmãos, ambos moradores de Presidente Kennedy, morreram em um grave acidente na rodovia ES 297, em Apiacá. O carro em que as vítimas estavam bateu de frente com uma carreta, por volta das 16h30 desta quinta-feira (5).

A batida ocorreu próximo ao trevo que liga Apiacá a BR 101, em Mimoso do Sul.

O pecuarista Márcio Venicius Silva Jordão, 49 anos, e o irmão dele, o funcionário público Marcos Orozimbo da Silva Jordão, 44 anos, morreram presos às ferragens.

A esposa e a filha de Márcio também estavam no carro e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual em São José do Calçado.

Marcos era servidor da Prefeitura de Kennedy há 19 anos e chegou a exercer a função de secretário de Serviços Públicos durante a carreira. Em nota, a administração municipal lamentou as mortes.

“O Município de Presidente Kennedy lamenta, com pesar, o falecimento do servidor público Marcos Orozimbo da Silva Jordão e do seu irmão Márcio Jordão, vítimas de um trágico acidente de trânsito nesta quinta-feira (05). Marcos era servidor há mais de 19 anos e seu irmão atuava como pecuarita no interior do município. Nesse momento de dor e tristeza o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos dos finados”.

Os corpos dos irmãos foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

