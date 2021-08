Senai ES inscreve para instrutor trainee de educação profissional

Por Redação - Redação 26

Advertisement

Advertisement

Até a próxima sexta-feira (27), estão abertas as inscrições para o programa instrutor trainee voltado para a educação profissionalizante no Senai ES. Os interessados podem acessar as vagas através do site da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Continua depois da publicidade

As oportunidades são para instrutor de educação profissional básica em automação, metalmecânica ou elétrica. O instrutor trainee Senai foi desenvolvido pensando em quem acredita que a educação é o melhor caminho para mudar realidades.

Todas as vagas são para atuação na Grande Vitória. A carga horária do programa é de 40 horas e, além da remuneração, os candidatos terão benefícios como plano de saúde, ticket refeição e vale transporte. Não é necessário ter experiência em docência.

Vagas

Continua depois da publicidade

Ao todo, são oito vagas. Sendo cinco para instrutor trainee técnico e três para instrutor trainee básico. Para se candidatar a vaga de instrutor de educação profissional básica, o interessado deve ter ensino médio completo e ensino técnico na área com até dois anos de formado, além de conhecimento no pacote Office. A remuneração é de R$ 3.224,01.

Já quem se candidatar para instrutores de educação profissional técnica, deve ter ensino superior completo e técnico na área com até dois anos de formado. Também é necessário conhecimento no pacote Office. A remuneração é de R$ 4.191,22.

Durante todo o processo, que tem duração de 12 meses, o trainee será acompanhado por um mentor em todo o processo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Como se candidatar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da Findes. Ao acessar o site, o candidato deve ir até a seção “trabalhe conosco”. Para se inscrever, é obrigatório o cadastro do currículo após candidatura à vaga. Para candidatos já cadastrados no banco de currículos da empresa, será necessária a atualização do cadastro e, posteriormente, clicar no link “trabalhe conosco / cadastre seu currículo / painel de vagas”, acessar a vaga que deseja se inscrever e clicar em “candidatar”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].