Semana do Plástico vai debater descarte correto e coleta seletiva

Redação 13

Descarte Correto e Coleta Seletiva, Economia Circular, Inovação e Novas Tecnologias serão abordados durante a 14ª Semana do Plástico. Com o tema Utilização do Plástico na Saúde, o evento, que será realizado pelo Sindiplast-ES, terá painéis que contarão com especialistas do Brasil e do exterior.

As discussões do evento, que terá formato híbrido, são voltadas, tanto para o setor interno, como para a sociedade em geral. Este ano será realizado entre os dias 8 e 13 de novembro.

O plástico, presente no dia a dia dos hospitais, além de proporcionar segurança e avanço para a medicina, garante versatilidade de seu uso na área hospitalar por ser impermeável, leve, de baixo custo, durável e compatível com outros materiais.

Durante a pandemia da Covid-19, sua utilização se tornou ainda mais imprescindível, pois integra ações fundamentais de não contaminação e combate à doença, tanto para a qualidade de vida da população, quanto para os profissionais da área da saúde.

A pandemia também acelerou as inovações da economia circular do plástico, com o surgimento de métodos alternativos de fabricação, abrindo novas possibilidade para o setor do também em outras áreas da economia, promovendo geração de emprego e renda, sendo o setor o 4º maior empregador entre as indústrias de transformação no Brasil.

