Sábado (7) terá noite de rock n’ roll na Casa da Prata, em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 33

O retorno das baladas está a todo vapor. A GFC Eventos, empresa que realiza o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) e o Penha Roots em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, preparou uma noite “pra lá” de especial, para este sábado (7), véspera do Dia dos Pais.

O Cerimonial Casa da Prata, em Guaçuí, sedia o Rock In Prata, uma programação repleta de rock n’ roll, a partir das 19h, com a participação de três super bandas.

Direto da cidade vizinha de Espera Feliz, em Minas Gerais, a banda Help Rock irá mostrar o melhor do pop e do rock, nacional e internacional, em um show repleto de energia e músicas que marcaram a história da música.

Outra atração será a mais nova banda de Guaçuí, a Off Box, com releituras de clássicos e também b-sides do blues, além do mais fino rock n’ roll, sob o comando do músico Lucas Gomes.

“Californication”, “By The Way”, “Under The Bridge” e muitas outras canções que marcaram a carreira dos californianos do Red Hot Chili Peppers, também poderão ser conferidas em um tributo da banda Red Snow de Guaçuí.

A gastronomia não pode ficar de fora. Para acompanhar o rock n’ roll, a cozinha da Casa da Prata preparou deliciosas opções de caldos para esquentar o frio do inverno guaçuiense e muitas opções de porções. O bar estará completo com cerveja gelada e bebidas como vodka, vinho e whisky.

Os interessados podem adquirir os ingressos antecipados para a noite no valor de R$ 20,00, com pagamento através da chave PIX 10916216000155 e envio do nome via WhatsApp do evento (28) 99909-0024. O público será limitado.

No domingo (8), Dia dos Pais, o Cerimonial Prata da Casa fará um evento de “samba, cerveja e churrasco”, com o grupo Batusamba.

Para quem quiser curtir os dois eventos, uma opção é a compra dos dois ingressos com o desconto de 25%, saindo no valor de R$ 15,00 cada ingresso. Os dois eventos respeitarão todos os protocolos de combate ao coronavírus (Covid-19), com medição de temperatura e álcool em gel.

Serviço:

Rock In Prata

Onde: Cerimonial Casa da Prata, em Guaçuí

Horário: 19h

Atrações: Help Rock, Off Box e Red Snow

