Rock Burger mantém no cardápio receita vencedora do Festival Gastronômico Guia A

Não é à toa que o saboroso blend de carnes aliado a uma combinação de geleia de frutas vermelhas com queijo brie e acompanhado de batata chips com ervas finas foi mantido no cardápio do Rock Burger, em Cachoeiro de Itapemirim. Afinal, o ‘Só Tenho Você no Meu Pensamento’ rendeu à hamburgueria, no final de junho, não só o título de vencedor na categoria Fast Food como o de Campeão Geral do primeiro Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, em Cachoeiro.

O evento incentivou a economia no setor de bares e restaurantes, foi uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio e contou com o apoio da Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sicoob, Sebrae, Multivix e Selita.

Ronaldo Endlich Schmidt Filho tem 42 anos e, além de primo, é sócio de Mauricio Riberio de Souza, de 37 anos. Na avaliação do mais velho, “foi um festival muito importante e extremamente oportuno, já que estamos vivendo uma pandemia, período em que tudo precisa ser reinventado e adaptado. O Festival Delivery é uma iniciativa criativa e de grande sucesso, passando por cima das dificuldades e dando a oportunidade aos restaurantes mostrarem a força de um cardápio totalmente conectado ao seu público”.

Para ele, a inclusão do Rock Burger na disputa “foi uma felicidade enorme. Participaram do evento os principais restaurantes de Cachoeiro e receber um prêmio assim é uma valorização da nossa dedicação, saber que estamos no caminho certo; de que todo o esforço do nosso time em entregar um produto de qualidade está valendo a pena. Isso é muito gratificante para nossa empresa. Esse prêmio é dedicado a todos os colaboradores e clientes que fazem parte da família Rock Burger Cachoeiro”, agradeceu Ronaldo.

Origem do ‘Só Tenho Você no Meu Pensamento’

Ele conta que a ideia de criar o prato vencedor surgiu numa reunião de família, em que os sócios decidiram pela combinação de tábuas de frios com uma mistura de doces e salgados como geleias e queijos como aperitivos, para o já consagrado e excepcional blend de carnes que compõe os hamburgers do restaurante.

“Aperfeiçoado pelo chef de cozinha, tudo deu muito certo. Como acompanhamento, foi levado outro gosto dos sócios, as batatas chips, que também foi reformulada pelo chef, com um toque especial de ervas finas”, esclareceu o sócio do Maurício.

E qual a razão para o ‘Só Tenho Você no Meu Pensamento’ ser oferecido a Roberto Carlos, Ronaldo? ” O hamburger tem tudo a ver com o Rei, valorizamos a pegada rock com um produto de qualidade. Assim como o Roberto Carlos, o nosso hamburger inspira. Buscamos identificar dentro do repertório dele uma música que tivesse sintonia com o perfil do nosso restaurante. E nesse movimento jovem guarda, sem perder o romantismo, mas com uma “pegada” rock, criando um link afetivo entre o cliente e o produto”, detalhou.

Hamburgueria ‘nasceu’ em Vitória

O Rock Burger veio para Cachoeiro, em 2016, oito anos depois de ‘nascer’ em Vitória. “Realizamos uma pesquisa de mercado, identificamos o Rock Burger com grande sucesso no público semelhante ao de Cachoeiro: uma proposta que preza pela qualidade dos produtos, com atenção ao conceito gourmet, jovem, de alto padrão”, revela Ronaldo.

Completam o cardápio Rock Burger: entradas variadas, saladas, massas, pratos executivos, Stakes e sobremesas, além de saborosos drinks. Os hamburges mais pedidos são New Boy, Max Original e Cheddar Smash. Já os pratos mais pedidos são os tradicionais parmegiana e Stones (arroz com brócolis e filé mignon ao molho gorgonzola) e o excepcional Salmon Rock (filé de Salmon com legumes).

Serviço:

Rock Burger Cachoeiro: Av. Jones Santos Neves nº1372, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim.

Localizado no Perim Center.

Funcionamento: Segunda a domingo das 11h às 22h.

Pedidos podem ser feitos por meio do aplicativo Chef Mio.

