Proprietário rural aproveita mercado e investe em concessionária de veículos em Cachoeiro

Compra de carros usados cresce em 2021

Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), apontam que as vendas de automóveis seminovos e usados este ano já superaram em 2,4% as registradas nos dois primeiros meses do ano passado. Somente em fevereiro, foram 13% a mais de negócios fechados em comparação com o mesmo período de 2020.

“Percebemos que o consumidor não abandonou o desejo de comprar, apenas adiou esse desejo enquanto as informações sobre a pandemia ainda eram poucas ou confusas. Na medida em que a situação foi se estabilizando, o consumidor retomou seu desejo de comprar um veículo, até por segurança, pois tinha receio de usar transportes públicos lotados, como o metrô e ônibus, e também veículos de aplicativos”, afirma o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos.

A opção por veículos seminovos e usados também é explicada pela falta de carros zero no mercado. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção caiu 31,6% em 2020.

“Hoje, a demanda por veículos é maior que a oferta. Em parte, porque, por problemas de produção, estão sendo lançados no mercado menos veículos novos. Com isso, o consumidor está buscando o usado”, afirma Robson Martinho, superintendente digital.

Apesar do preço dos carros não estarem muito atrativos, as condições de financiamento estão. Os bancos estão facilitando o crédito, os juros estão mais baixos e é possível financiar até 100% do veículo. Com isso, a concessão de crédito cresceu 13% nos primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. E deve continuar crescendo.