Projeto Revelar | Ícones da música e literatura conectam Cachoeiro e Taubaté

Por Guilherme Gomes

Música, literatura, cinema e outros segmentos culturais sempre andaram de mãos dadas e são os principais elos que conectam Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e Taubaté, no interior de São Paulo.

Explicando mais detalhadamente essas conexões, Taubaté é reconhecida oficialmente como “Capital Nacional da Literatura Infantil”, devido à obra de Monteiro Lobato; já Cachoeiro de Itapemirim também tem seu nome ligado à literatura brasileira, por meio do cronista Rubem Braga.

E as coincidências não param por aí. As duas cidades têm personalidades que carregam suas coroas: “Rei” Roberto Carlos, no caso de Cachoeiro, e a saudosa, Hebe Camargo, considerada a “Rainha” da televisão brasileira, e que nasceu na cidade paulista.

Mas, entre tantos outros filhos ilustres nas duas cidades, é Monteiro Lobato que atrai mais visitantes para Taubaté, e Roberto Carlos para Cachoeiro de Itapemirim. Para alavancar e fomentar o turismo na “Capital Secreta”, foi criado o Projeto Revelar Cachoeiro de Itapemirim – Turismo Cultural como Indutor do Desenvolvimento.

A iniciativa do AQUINOTICIAS.COM é uma homenagem do município a Roberto Carlos e propõe a realização de diversas atividades integradas, que resultarão no início de um processo de valorização dos ícones artísticos e culturais da cidade, visando a explorar o turismo e a cultura. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Sebrae e o patrocínio da Selita, Sicoob e Unimed Sul Capixaba.

De acordo com o Secretário de Turismo e Cultura de Taubaté, Dimas de Oliveira Junior, os turistas são aguçados pela curiosidade de conhecer o Sítio do Pica Pau Amarelo (Museu Histórico, Infantil e Pedagógico Monteiro Lobato), histórias sobre Monteiro Lobato e procuram o município.

“Acredito que o nome do escritor foi fundamental para o reconhecimento e divulgação da cidade, em uma honrosa associação ao universo mágico das histórias de Lobato. Hoje, podemos afirmar que, quando se fala de Taubaté, se lembra de Lobato, e vice-versa. Esse feliz “casamento” deve-se à forte influência do escritor com a criação de personagens que permanecem vivos e atuais no imaginário coletivo, como a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa”, relata Dimas.

União entre iniciativa privada e poder público

Devido ao sucesso das histórias do Sitio do Pica Pau Amarelo, que, inclusive, foi transformado em museu, Taubaté tem uma procura imensa de turistas, pesquisadores e pessoas que transformam o “Sítio” em um dos museus mais visitados de São Paulo.

De acordo com o secretário, até hoje existe a participação efetiva da iniciativa privada e do poder público no processo de trabalhar o nome do escritor. Através da Secretaria de Cultura de Taubaté, Monteiro Lobato é sempre lembrado, homenageado e revisto, através de exposições, eventos comemorativos e incentivos literários.

“Com um movimento criado para sempre preservar a memória do grande escritor, a iniciativa privada busca sempre apoiar esses movimentos artísticos, alcançando grandes benefícios para esse envolvimento. Isso, de certa forma, é muito benéfico e produtivo para o comércio local”, explica Dimas.

O secretário afirma que cidades como Cachoeiro e Taubaté, devem ser exemplos de preservação da memória artística cultural do nosso país, alimentando e incentivando essa preservação de grandes nomes, trazendo para si, os benefícios que essa chama traz, economicamente e culturalmente.

“Além desses resultados, devemos sempre lembrar que é um grande orgulho poder uma cidade ter filhos ilustres e, a exemplo da Europa, isso deve ser divulgado e sempre colocado em primeiro plano nas ações culturais e educacionais de uma cidade”, exalta Dimas.

Turismo e comércio

Entre tantos vultos ilustres de Taubaté, sobressai aquele que ultrapassou os limites do município e do país: José Bento Monteiro Lobato, nascido em 1882. A cidade oferta os mais variados comércios e serviços para os turistas que buscam conhecer um pouco mais sobre o escritor e suas outras personalidades.

Em Taubaté, os turistas podem conhecer a gastronomia variada, com especialidade no Circuito Gastronômico da antiga Colônia Italiana, do bairro do Quiririm, que atrai muitos visitantes, além de lojas das mais diversas especialidades.

“Contamos com a tradicional Casa da Figureira, onde é realizada a prática do artesanato local, com peças representando o folclore regional e que encontram-se até em museus da Europa. O artesanato de argila de Taubaté é muito procurado por turistas, que sempre levam através dessas peças, uma lembrança de sua visita a Taubaté”, destaca o secretário.

Semana Monteiro Lobato

Assim como Cachoeiro de Itapemirim realiza a “Semana do Rei”, com uma programação para comemorar o aniversário de Roberto Carlos, Taubaté tem a “Semana Monteiro Lobato”, que tornou-se o principal evento da cidade.

“A Semana Monteiro Lobato é um evento que aconteceu pela primeira vez entre 11 e 18 de abril, de 1953, em Taubaté. Ela surgiu com o objetivo de resgatar a importância do escritor taubateano e sua contribuição única para a formação de um pensamento genuinamente brasileiro”, completa Dimas.

