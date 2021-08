Previsão de grande volume de chuvas nos próximos sete dias no ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 157

Levantamento do Metsul Meteorologia mostra previsão de chuva para os próximos sete dias e indica precipitação em grande parte do Centro-Sul do país, mas na maioria dos locais os volumes não devem ser significativos. Espera-se chuva no Sul, em parte do Centro-Oeste e na maior parte do Sudeste do Brasil no período.

O mapa acima mostra a projeção de chuva do modelo meteorológico alemão Icon para os próximos sete dias em que se observa a tendência de chover na maioria dos municípios do Centro-Sul do país no período.

Os maiores acumulados neste período de sete dias são projetados para o Espírito Santo, em particular na faixa costeira.

