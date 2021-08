Prefeitura de Muniz Freire realiza projeto “Saúde Bucal nas Escolas” e entrega kits

Por Redação - Redação 6

A Prefeitura de Muniz Freire está realizando o projeto “Saúde Bucal nas Escolas” e realizando a entrega de kits de higienização bucal. A ação é uma parceria das secretarias de Saúde e Educação do município.

Com palestras educativas, os dentistas Francisco Santana e Almir Fernandes ensinam os alunos a higienizar a cavidade bucal para prevenção de doenças futuras e entregam os kits de higienização.

Para o prefeito Dito Silva, essa ação mostra a unificação dos trabalhos entre as secretarias em benefício da comunidade.

“Essas ações unificadas entre a secretaria de Saúde e Educação mostram como nosso governo trabalha unificado em prol da nossa comunidade. No nosso governo, educação e saúde são prioridades, estamos investindo cada vez mais nessas áreas,” afirma o prefeito.

Segundo a gerente de Saúde Bucal, Bárbara Rabelo Sgrancio, esse esforço da odontologia ajuda as crianças e adolescentes a prevenir as doenças bucais.

“Um dos esforços da odontologia é motivar hábitos de higiene bucal às crianças e adolescentes com objetivo de prevenir as doenças bucais. Para alcançarmos este objetivo, iniciamos as ações nas escolas com os nossos profissionais que estão palestrando sobre os cuidados necessários com a saúde bucal e fazendo a distribuição de Kits de higiene. Além disso, é trabalhado sobre a alimentação saudável visando a saúde dos dentes,” ressalta a gerente.

