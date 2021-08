Prefeitura de Cachoeiro lança aplicativo de celular para solicitação de revisão do IPTU

Por Redação - Redação 17

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza, nesta sexta-feira (6), o aplicativo de celular Fazenda Digital Cachoeiro, que poderá ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais dos smartphones. A nova ferramenta, desenvolvida pela empresa responsável pelo recadastramento imobiliário no município, permite ao contribuinte solicitar a revisão do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 sem necessitar se deslocar até a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa).

O aplicativo permite o registro da solicitação de forma bastante prática. Basta fazer um cadastro com as informações pessoais e anexar uma fotografia do documento de identidade. O contribuinte também pode anexar uma foto do imóvel, para facilitar a análise do processo.

É possível acompanhar o andamento do pedido pelo aplicativo até a conclusão. A Semfa dará retorno à solicitação pela própria ferramenta digital, e encaminhará um link para baixar o novo boleto com as informações corrigidas, quando houver necessidade.

Se o contribuinte quiser agendar atendimento presencial, também poderá fazer a solicitação por meio do Fazenda Digital.

“O aplicativo foi desenvolvido de modo a proporcionar agilidade no atendimento, mas sem descuidar nas medidas de segurança que são fundamentais em serviços digitais”, comenta o coordenador executivo de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Cachoeiro, Élcio Paes de Sá Neto.

“O lançamento do aplicativo Fazenda Digital atende a uma demanda importante da população, que agora poderá fazer suas solicitações relacionadas ao IPTU estando na sua própria casa ou trabalho. Isso torna o atendimento muito mais prático e seguro, tendo em vista os riscos no deslocamento na atual situação de pandemia que estamos enfrentando”, destaca o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

Descontos no IPTU

Quem pagar o IPTU 2021 à vista terá desconto de 90%, além de 10% na Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos (TCDRS). Para os que optarem pelo parcelamento, o desconto é de 85%.

Além disso, todos os contribuintes que pagarem o imposto em dia garantirão, automaticamente, 20% de desconto no valor do IPTU de 2022.

O vencimento da cota única e da primeira parcela do imposto será dia 15 de outubro. A segunda e a terceira parcelas vencem em 16 de novembro e 15 de dezembro, respectivamente.

Os boletos começarão a ser emitidos em 15 de setembro, somente pelos canais digitais. O contribuinte poderá ter acesso pelo site prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptu2021. Também será possível receber o boleto por e-mail, acessando o site prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptudigital e preenchendo um formulário.

Se preferir, o contribuinte ainda poderá recorrer ao WhatsApp Cachoeiro Online – (28) 98803-9552. O atendimento neste canal é automatizado: ao escolher a opção “IPTU 2021”, o usuário receberá o link para a página do IPTU.

