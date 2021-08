Preço nas alturas! Diferença de preços na cesta básica chega a quase R$ 30 em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 53

A cada mês, os cachoeirenses estão comprometendo uma parcela maior do salário com alimentação. Levantamento feito pelo AQUINOTICIAS.COM nos principais supermercados de Cachoeiro de Itapemirim revela que a diferença entre os preços da cesta básica pode chegar a R$ 26,85. O consumidor precisa pesquisar para economizar!

Alguns itens básicos acabam pesando ainda mais o bolso do consumidor, como é o caso do leite. A caixa com um litro chega a custar R$ 5,59. O óleo de cozinha não fica para trás. Em algumas redes, o litro chega a ser vendido por R$ 9,97.

Quando se fala nos preços nos açougues, a situação é ainda pior para quem deseja comer o tradicional arroz, feijão e bife de boi. A alternativa é comprar carne de frango e porco, mas os preços também seguem as altas da carne bovina. Em um supermercado da cidade, a bandeja com um quilo de peito de frango sem osso está sendo comercializada a R$ 20,99.

Ainda falando de cesta básica, no levantamento feito pela reportagem, a combinação mais barata sai a R$ 69,36. Já a mais cara, a R$ 96,03. A pesquisa foi feita com base na cesta que contém arroz, açúcar, feijão, biscoitos, leite, óleo, fubá, trigo, farinha e macarrão. No entanto, outros itens podem ser incluídos por algumas redes.

O levantamento foi feito nesta segunda-feira (30) e não levou em conta a marca dos produtos. Os valores podem ser alterados sem aviso prévio. Veja a lista!

Confira os preços

Perim R$ 69,36

Frigolima R$ 81,98

Polonini R$ 89,90

Folha Verde R$ 95,03

Casagrande R$ 96,21

