Precisando de emprego? Na Feira de Negócios de Cachoeiro tem!

Por Redação - Redação 61

Iniciada nesta quarta-feira (25), no Parque de Exposição de Cachoeiro, a 15ª Feira de Negócios oferece oportunidades para quem está em busca de emprego ou quer se reposicionar no mercado de trabalho. Uma das atrações do evento é o Balcão de Empregos, que será realizado até sábado (28), das 9h às 18h.

No primeiro dia, foram realizados mais de 160 atendimentos, como cadastros para as vagas de trabalho disponíveis e entrevistas com empregadores.

Mirelle Rosa, de 21 anos, foi uma das que aproveitou a oferta do serviço. “Estou há dois meses procurando emprego e vi, aqui, uma boa chance para me recolocar no mercado, porque existem vagas para diversas áreas. Consegui três entrevistas, e estou confiante e pensando positivo”, disse.

“Essa é uma boa iniciativa, que possibilita a interação do empregador com potenciais funcionários. Essa proximidade é interessante para ver o que eles esperam do trabalhador”, ressaltou Viviane Franco, de 36 anos, que também participou de entrevista.

O Balcão de Empregos é uma parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), gestora do Sine (Sistema Nacional de Empregos) do município.

As vagas disponibilizadas nessa ação são para: recepcionista; auxiliar de refrigeração; motoboy; balconista de farmácia; motorista carteira “D” ou “E”; eletricista veicular; analista contábil; auxiliar mecânico; bombeiro/frentista; designer gráfico; atendente; balconista de material de construção; auxiliar de conservação de obras civis; secretária; auxiliar de marcenaria; vendedora externa; balconista; conferente; e ajudante operacional.

Os profissionais que não encontram oportunidades para seu perfil podem se cadastrar no local para futuras vagas no Sine. Emissão de carteira de trabalho digital, entrada no seguro-desemprego e orientações gerais também são serviços oferecidos pela ação.

“O Balcão de Empregos é uma ação voltada à efetivação de pessoas no mercado de trabalho, para que consigam atuar com carteira assinada, com todos os direitos. É um projeto que pretendemos expandir, em breve, levando a oferta de diversas vagas de empregos para os bairros de Cachoeiro”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Empresários também aprovam a iniciativa

Os empresários que participam do Balcão de Empregos também estão aprovando a iniciativa.

“É importante porque nos ajuda com a parte de captação dos candidatos, já que a pandemia afetou bastante o mercado de trabalho”, frisa Kamilla Andrade.

Ronaldo Alledi busca um profissional para a área de refrigeração. “Espero sair daqui com bons candidatos. A entrevista presencial com o interessado é ótima para analisarmos melhor o perfil do trabalhador”, avalia.

Documentos

Para o atendimento no Balcão de Empregos, os trabalhadores devem levar os documentos pessoais e comprovante de residência. A princípio, o serviço é realizado de forma espontânea. São distribuídas senhas em caso de demanda superior ao espaço reservado, com intuito de evitar aglomerações.

Feira de Negócios

A Feira de Negócios é uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e do Governo do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

O evento segue até sábado com diversas outras atrações, como exposição multissetorial de empresas, artesanato, agroindústrias, além de capacitação profissional, com palestras e workshops. A entrada é franca.

