Prazo para inscrições em cursos técnicos no Ifes de Cachoeiro termina hoje (2)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 23

Terminam hoje (2) as inscrições do processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para cursos técnicos no Campus de Cachoeiro de Itapemirim.

Ao todo, são 36 vagas em Eletromecânica, 36 vagas em Mineração e 36 em Informática. As oportunidades estão disponíveis para as modalidades concomitantes e subsequente.

Os cursos têm duração de dois anos e são à noite. Não há cobrança de taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será feita em uma única etapa e por meio de sorteio eletrônico, que vai definir a classificação dos escolhidos por sistema. Clique no link abaixo para conferir o edital se inscrever.

